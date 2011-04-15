И.Сечин провёл рабочую встречу с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин 15 июня 2018 года провёл рабочую встречу с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии, председателем Совета директоров Saudi Aramco Халидом Аль-Фалихом. Об этом говорится в сообщении компании.



В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в области нефтесервисных услуг, нефтехимии и международного трейдинга. В частности, между НК "Роснефть" и Саудовской Аравией прорабатывается возможность организации своповых поставок тяжелых сортов нефти на нефтеперерабатывающие заводы, а также кросс-поставки нефтепродуктов. Кроме того, Игорь Сечин и Халид Аль-Фалих оценили общую ситуацию на глобальном нефтяном рынке.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.









"AK&M" от 19.06.2018