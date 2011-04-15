Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/06/2018
14:23

ESEТ раскрыла "накрутку" числа установок приложений в Google Play

Специалисты ESET раскрыли новую схему обмана пользователей в Google Play. Разработчики софта научились указывать в магазине приложений поддельное число установок. Об этом говорится в сообщении ESET.

В основе новой уловки - особенности размещения приложений в Google Play. Пользователь видит в магазине название приложения, его иконку и третий элемент - имя разработчика. При регистрации разработчик может указать любое имя, включая такие варианты как "100 миллионов загрузок", "Установлено 1 000 000 000 раз", "5 000 000 000+" и пр. Уловка проста, но позволяет обмануть пользователей, которые выбирают самые популярные приложения.

Специалисты ESET обнаружили сотни приложений, использующих этот трюк. Большинство из них - рекламные приложения, некоторые - "пустышки", не соответствующие описанию. Вредоносных приложений пока не найдено, но вирусописателям не составит труда использовать эту схему для распространения, например, мобильных банкеров или SMS-троянов.

В одном из изученных ESET приложений разработчик со временем изменил имя на настоящее. Вероятно, этот трюк используется и для раскрутки новых приложений.

Помимо указания поддельного числа загрузок, некоторые недобросовестные авторы используют названия, указывающие на надежность разработчика ("Легитимные приложения", "Проверенные приложения", "Приложения доверенных разработчиков" и пр.). В некоторых названиях используется символ "галочки" - как в верифицированных аккаунтах публичных личностей и брендов в соцсетях.

Чтобы проверить реальное число установок, необходимо перейти на страницу приложения (раздел "Дополнительная информация"), подчеркивает ESET.

Специалисты ESET также отмечают, что в Google Play нет профилей верифицированных пользователей (с "галочкой"). Есть только категория "Выбор редакции" (в верхнем правом углу страницы приложения). Если у приложения небольшое число установок или оно было выпущено несколько дней назад, лучше воздержаться от загрузки. Больше 1 млрд установок пока набрали только такие приложения как Google Play, Gmail, Facebook, WhatsApp, Skype и др.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 19.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100