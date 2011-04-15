ESEТ раскрыла "накрутку" числа установок приложений в Google Play

Специалисты ESET раскрыли новую схему обмана пользователей в Google Play. Разработчики софта научились указывать в магазине приложений поддельное число установок. Об этом говорится в сообщении ESET.



В основе новой уловки - особенности размещения приложений в Google Play. Пользователь видит в магазине название приложения, его иконку и третий элемент - имя разработчика. При регистрации разработчик может указать любое имя, включая такие варианты как "100 миллионов загрузок", "Установлено 1 000 000 000 раз", "5 000 000 000+" и пр. Уловка проста, но позволяет обмануть пользователей, которые выбирают самые популярные приложения.



Специалисты ESET обнаружили сотни приложений, использующих этот трюк. Большинство из них - рекламные приложения, некоторые - "пустышки", не соответствующие описанию. Вредоносных приложений пока не найдено, но вирусописателям не составит труда использовать эту схему для распространения, например, мобильных банкеров или SMS-троянов.



В одном из изученных ESET приложений разработчик со временем изменил имя на настоящее. Вероятно, этот трюк используется и для раскрутки новых приложений.



Помимо указания поддельного числа загрузок, некоторые недобросовестные авторы используют названия, указывающие на надежность разработчика ("Легитимные приложения", "Проверенные приложения", "Приложения доверенных разработчиков" и пр.). В некоторых названиях используется символ "галочки" - как в верифицированных аккаунтах публичных личностей и брендов в соцсетях.



Чтобы проверить реальное число установок, необходимо перейти на страницу приложения (раздел "Дополнительная информация"), подчеркивает ESET.



Специалисты ESET также отмечают, что в Google Play нет профилей верифицированных пользователей (с "галочкой"). Есть только категория "Выбор редакции" (в верхнем правом углу страницы приложения). Если у приложения небольшое число установок или оно было выпущено несколько дней назад, лучше воздержаться от загрузки. Больше 1 млрд установок пока набрали только такие приложения как Google Play, Gmail, Facebook, WhatsApp, Skype и др.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 19.06.2018