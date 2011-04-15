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19/06/2018
14:48

Госдума одобрила два закона по рекламе

Госдума приняла в третьем чтении закон "О внесении изменений в статьи 14, 15 и 351 Федерального закона "О рекламе", касающийся отмены проведения антимонопольными органами плановых проверок в сфере рекламы, и закон "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе", предусматривающий изменения при выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Об этом говорится в сообщении ФАС.

ФАС в рамках проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности разработала законопроект о внесении изменений в статьи 14, 15 и 351 закона о рекламе в части отмены проведения антимонопольными органами плановых проверок в сфере рекламы.

Отмена плановых проверок приведет к снижению нагрузки на предпринимателей при осуществлении государственного надзора в сфере рекламы, при этом не повлияет на эффективность проводимого государственного надзора в указанной сфере.

"При проведении плановых проверок в сфере рекламы антимонопольные органы чаще всего анализируют рекламу, которая в момент проведения проверки уже не распространяется и по которой не поступали жалобы, обращения граждан, юридических лиц, то есть по которой нет сведений о том, что указанная реклама была воспринята какими-либо лицами как недостоверная, недобросовестная или неэтичная", - пояснила начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Т.Никитина.

При этом порядок проведения внеплановых проверок законопроект не изменяет. Таким образом, принятие законопроекта не повлияет на эффективность государственного надзора в сфере рекламы.

Закон "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе" предлагает изменения, предусматривающие возможность подачи заявления на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с приложением необходимых документов посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (ЕПГУ), а также возможность выдачи заявителю указанного разрешения посредством данной федеральной государственной информационной системы.

ФАС разработала законопроект во исполнение плана мероприятий по оптимизации услуг в сфере размещения наружной рекламы, утвержденного на заседании подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

"Предлагаемый законопроектом механизм оптимизации услуги позволит заявителю упростить процедуру получения разрешения и снизить минимально необходимое число посещений органов местного самоуправления", - отметила Т.Никитина.

В настоящее время законодательно не предусмотрена возможность подачи заявления на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции посредством ЕПГУ. В связи с этим законопроект предлагает четко закрепить возможность использования портала госуслуг, чтобы избежать расхождений у муниципальных образований.

"AK&M" от 19.06.2018
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