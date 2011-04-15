РФ предложит увеличить добычу в рамках ОПЕК+

Цена на нефть сейчас сбалансирована, и рынок спокойно реагирует на новости о возможном увеличении добычи в рамках ОПЕК+. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает издание "Вести.Экономика".



"Мне кажется, что сейчас цены довольно-таки сбалансированные. Вы видите, что даже несмотря на то, что такая информация уже давно идет в прессе, что такой вопрос будет обсуждаться, рынок довольно спокойно реагирует. И цена - плюс-минус два доллара - на уровне 75-74 держится", - сказал А.Новак, отвечая на вопрос о том, как цена может упасть в случае решения об увеличении добычи.



Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+ на 1.5 млн баррелей в сутки на встрече в Вене.



"Это мы предлагаем рассмотреть такую возможность на встрече, потому что мы считаем сейчас, что 2.8 (млн баррелей) - это уже достаточно много. И мы больше перевыполняем, чем было. Плюс рынок растет, и потребление растет, и баланс мы уже видим на рынке - остатки ниже средних пятилетних значений. Поэтому будем выходить с таким предложением", - отметил А.Новак.







"AK&M" от 19.06.2018