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19/06/2018
17:02

РФ предложит увеличить добычу в рамках ОПЕК+

Цена на нефть сейчас сбалансирована, и рынок спокойно реагирует на новости о возможном увеличении добычи в рамках ОПЕК+. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает издание "Вести.Экономика".

"Мне кажется, что сейчас цены довольно-таки сбалансированные. Вы видите, что даже несмотря на то, что такая информация уже давно идет в прессе, что такой вопрос будет обсуждаться, рынок довольно спокойно реагирует. И цена - плюс-минус два доллара - на уровне 75-74 держится", - сказал А.Новак, отвечая на вопрос о том, как цена может упасть в случае решения об увеличении добычи.

Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+ на 1.5 млн баррелей в сутки на встрече в Вене.

"Это мы предлагаем рассмотреть такую возможность на встрече, потому что мы считаем сейчас, что 2.8 (млн баррелей) - это уже достаточно много. И мы больше перевыполняем, чем было. Плюс рынок растет, и потребление растет, и баланс мы уже видим на рынке - остатки ниже средних пятилетних значений. Поэтому будем выходить с таким предложением", - отметил А.Новак.



"AK&M" от 19.06.2018
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