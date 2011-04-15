ГД приняла в первом чтении законопроект, уточняющий параметры расчёта налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс, уточняющие параметры расчёта налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект предлагает изменить порядок исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости и ввести новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.



Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время при исчислении налога действует временный коэффициент, предусматривающий постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости. Величина такого коэффициента в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20% (с 0.2 до 1).



В 2018 году при исчислении налога за 2017 год на территории 28 субъектов РФ применяется коэффициент 0.6, на территории 21 субъекта - коэффициент 0.4, в 15 регионах - 0.2. В остальных субъектах РФ коэффициент не применяется, поскольку решение о переходе к налогообложению по кадастровой стоимости не принято, и налог исчисляется по инвентаризационной стоимости с учётом коэффициента-дефлятора, - говорится в документе.



"Применение такого порядка исчисления налога на имущество физических лиц привело к существенному увеличению налоговой нагрузки на граждан, прежде всего, из за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости", - поясняют авторы законопроекта.



Документом также предлагается норма, по которой не может быть перерасчета в сторону увеличения уже уплаченных в соответствии с пришедшими налоговыми уведомлениями сумм земельного налога и налога на имущество физических лиц. Кроме того, в случае, если налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая в последующем была оспорена, законопроектом предлагается применять измененную кадастровую стоимость не с года подачи заявления об оспаривании, как это происходит сейчас, а с даты начала применения ошибочной стоимости.



Также законопроект разрешает ряд других неурегулированных налоговым законодательством вопросов. В частности, предлагается выделить в самостоятельную льготную категорию по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц детей-инвалидов и уравнять статус собственников жилых помещений и частей жилых помещений, а также гаражей и машино-мест независимо от их расположения.



"AK&M" от 19.06.2018