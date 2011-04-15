Грузооборот морских портов России в январе-мае вырос на 2.7% до 328.4 млн т

Грузооборот морских портов России в январе-мае 2018 года увеличился на 2.7% до 328.4 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов.



Объём перевалки сухогрузов составил 156.4 млн т (+9.1%), в том числе: угля - 63.7 млн т (+3.6%), грузов в контейнерах - 21.9 млн т (+12.5%), зерна - 21.9 млн т (рост в 1.5 раза), чёрных металлов - 13.3 млн т (+7.7%), минеральных удобрений - 7.7 млн т (+10%), руды - 2.9 млн т (+5.9%), лесных грузов - 2.3 млн т (+9.6%).



Перевалка наливных грузов составила 172.1 млн т (-2.5%), в том числе сырой нефти - 100.9 млн т (-6.8%), нефтепродуктов - 60.2 млн т (+0.3%), сжиженного газа - 8.7 млн т (+37.4%).



Экспортных грузов было перегружено 254.7 млн т (+1.1%), импортных - 15.2 млн т (+6.9%), транзитных - 26.7 млн т (+12.7%), каботажных - 31.9 млн т (+1%).



Операторы морских терминалов Арктического бассейна за отчётный период обработали 32 млн т грузов (+9%), Балтийского - 103 млн т (-1.5%), Азово-Черноморского - 110.9 млн т (+6.5%), Каспийского - 2.1 млн т (+47.3%), Дальневосточного - 80.5 млн т (+0.2%).







"AK&M" от 19.06.2018