Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/06/2018
18:42

Ceconomy близка к сделке по обмену активами с группой "Сафмар"

Немецкий продавец электроники и бытовой техники Ceconomy планирует в течение нескольких дней заключить сделку с российской группой "Сафмар". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Ceconomy намерена продать группе "Сафмар" свой убыточный бизнес в России и выкупить у неё 15-процентную долю в ритейлере ПАО "М.Видео".

Группа Ceconomy, которая владеет розничной сетью Media-Saturn, рассматривает возможность увеличения капитала для финансирования сделки и укрепления "финансовой подушки", рассказали источники Reuters.

Один из них уточнил, что обсуждается увеличение капитала на 10%, что привлечёт около 280 млн евро (по текущей рыночной стоимости компании).

Сама Ceconomy будущую сделку пока не комментировала.
Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100