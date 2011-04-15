Ceconomy близка к сделке по обмену активами с группой "Сафмар"

Немецкий продавец электроники и бытовой техники Ceconomy планирует в течение нескольких дней заключить сделку с российской группой "Сафмар". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.



Ceconomy намерена продать группе "Сафмар" свой убыточный бизнес в России и выкупить у неё 15-процентную долю в ритейлере ПАО "М.Видео".



Группа Ceconomy, которая владеет розничной сетью Media-Saturn, рассматривает возможность увеличения капитала для финансирования сделки и укрепления "финансовой подушки", рассказали источники Reuters.



Один из них уточнил, что обсуждается увеличение капитала на 10%, что привлечёт около 280 млн евро (по текущей рыночной стоимости компании).



Сама Ceconomy будущую сделку пока не комментировала.

Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.











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