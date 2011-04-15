Дайджест газеты "Ведомости" от 20 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 20 июня 2018 года.





КАПИТАЛ ВЗЯЛИ НА ИСПУГ



Напуганный санкциями и борьбой с офшорами российский бизнес активно пользуется очередной амнистией капитала. Но сам капитал предпочитает хранить за границей.



Предвыборный подарок президента Владимира Путина - вторая амнистия капитала - бизнесу понравился. В отличие от прошлого раза спрос на амнистию огромный и будет только расти, делятся консультанты. Бизнес очень активен, подтверждает представитель Федеральной налоговой службы (ФНС).Во время предыдущей амнистии, которая завершилась два года назад, было подано всего 7200 деклараций, сообщал Минфин. Теперь может быть в разы больше, уверены консультанты. Карты для властей легли идеально: с одной стороны, бизнес напугало расширение санкций США, с другой - автоматический обмен налоговой информацией, который заработает с середины 2018 г. Более 70 стран согласились передавать российским налоговикам данные. Среди них и популярные оффшоры.





ТОРГОВАЯ ВОЙНА США НА РУКУ "ГАЗПРОМУ"



"Газпром" получил неожиданную помощь от США. Начатая администрацией Дональда Трампа торговая война может укрепить позиции российской компании в Европе.



Впервые в истории экспорт российского газа в дальнее зарубежье за первое полугодие календарного года может превысить 100 млрд куб. м. Чтобы выйти на этот уровень, "Газпрому" во второй половине июня необходимо поставить в Европу и Турцию 6,4 млрд куб. м. Это на 10,9% меньше показателя аналогичного периода 2017 г.



Учитывая, что в первой половине июня экспорт российского газа опережал соответствующий показатель прошлого года на 4,1%, а накопленным итогом с начала 2018 г. в дальнее зарубежье было поставлено 93,6 млрд куб. м, сценарий, в котором "Газпром" не достигает планки в 100 млрд куб. м к концу месяца, представляется исключительно маловероятным.



Спрос на российский газ летом традиционно подталкивает необходимость восполнения запасов в европейских газовых хранилищах.





UC RUSAL ВСКРЫЛА БОКСИТЫ



Американские санкции вынудили UC Rusal начать добычу на гигантском месторождении бокситов "Диан-Диан" в Гвинее. Компания держала его про запас 17 лет.



UC Rusal ввела в эксплуатацию рудник мощностью 3 млн т бокситов в год на месторождении "Диан-Диан" в Республике Гвинее. Об этом компания сообщила 19 июня.



"Диан-Диан" - крупнейшее в мире месторождение бокситов с доказанными запасами руды 564 млн т. Лицензия на его разработку принадлежит UC Rusal с 2001 г. Соглашение с правительством Гвинеи предполагает, что инвестиции в проект составят $1,7 млрд, к 2019 г. будут построены глиноземный завод мощностью 1,2 млн т в год, 25 км дороги, железная дорога и портовая инфраструктура. В 2014 г. компания заявила, что первая очередь проекта - добыча 3 млн т бокситов - будет запущена в 2016 г.



Аналитик АКРА Максим Худалов связывает отсрочку запуска проекта с избытком сырья, который тогда наблюдался у компании.





ЛЬГОТНОЕ БРОЖЕНИЕ УМОВ



Российские виноделы могут лишиться льготных акцизов - одной из самых удачных мер поддержки отрасли.



Сейчас обсуждается отмена льготного акциза для российских виноделов, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к винодельческим компаниям. Информацию подтвердили два федеральных чиновника.



Пониженный акциз для вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) в России действует с 1 января 2016 г. По Налоговому кодексу для тихого вина обычный акциз составляет 18 руб. за 1 л, а льготный акциз - 5 руб. за 1 л; для игристых вин - 36 и 14 руб. соответственно. До мая прошлого года льготными ставками пользовались и российские, и импортные вина. Но оказалось, что импортеры применяли льготу неправомерно.





ТРУДОВАЯ СУДЬБА СОЛДАТА



Компаниям, возможно, уже совсем скоро придется удерживать рабочие места за сотрудниками, ушедшими в армию. Что изменится для работодателей и самих призывников?



В 2014 г. 23-летний системный администратор сервиса по бронированию отелей Ostrovok.ru сообщил начальству, что уходит в армию. Олеся Кащеева, директор по персоналу Ostrovok.ru, вспоминает, что эта новость ее огорчила: молодой человек проработал в компании три месяца и хорошо себя зарекомендовал. Компания была готова подождать специалиста из армии, но по закону организации должны расторгать трудовые договоры с призывниками. Кащеева вспоминает, что на место призывника пришлось искать нового человека, а уволенному работнику - выплатить средний заработок за две недели работы, как того требует закон.



Ежегодно в армию, по данным Минобороны, уходит около 300 000 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство успевают трудоустроиться до призыва, а после службы долгое время не могут найти работу.





"ЗА ДВА ГОДА В ADIDAS Я ЧЕТЫРЕЖДЫ ПОБЫВАЛ В РОССИИ - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВО ФРАНЦИИ"





Гендиректор Adidas Каспер Рорштед рассказывает, как ЧМ-2018 поможет поднять продажи в России, с какими звездами спорта работает компания и сколько кроссовок планирует печатать на 3D-принтере.



Почти два года назад Adidas достался Касперу Рорштеду не в лучшем виде: в 2014 г. акции компании упали на 40%, инвесторов не устраивали результаты. Но Рорштеду с таким сталкиваться было не впервой. Когда в 2008 г. он стал гендиректором Henkel и презентовал свой первый четырехлетний план, акции компании торговались по 22 евро, а в январе 2016 г., когда стало известно о его переходе в Adidas, стоили уже 93 евро, писала WSJ. Рынок назначение Рорштеда в Adidas оценил: в январе 2016 г. акции группы на датской бирже подскочили на 12%, а вот Henkel подешевела на 5%.



"Он суперзвезда", - писала немецкая газета FAZ. "Человек-машина", - продолжала Die Zeit, а сайт finanzen.net называл его "волшебником прибыли".



Рорштед взялся наводить порядок в Adidas решительно. Поднял целевой показатель выручки к 2020 г. с 22 млрд евро почти до 27 млрд евро, а онлайн-продажи - с 2 млрд до 4 млрд евро. Позже он продал убыточный бизнес по производству экипировки для игры в гольф - бренды TaylorMade, Adams Golf и Ashworth, а затем хоккейный бренд CCM, который достался Adidas в 2006 г. при поглощении Reebok.



Рорштед собой гордится. Интервью "Ведомостям" он начал с напоминания, что два года, которые он возглавляет Adidas, "стали невероятно успешными для компании", что прошлый год группа закончила с рекордными показателями, но в этом году планирует превысить и их. Рорштед уверен, что даже в России, единственном падающем рынке для Adidas, его продажи не снизятся: поможет чемпионат мира по футболу.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.06.2018