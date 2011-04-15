Повтор! Цены производителей промпродукции в РФ в мае выросли на 3.9%, с начала года - на 5.5%

Цены производителей промпродукции в РФ в мае 2018 года выросли на 3.9%, с начала года - на 5.5%. Соответствующие данные обнародовал Росстат.



Потребительская инфляция в мае составила 0.4%, с начала года - 1.6%.



Продукция в области добычи полезных ископаемых в мае подорожала на 7.3%, с начала года - на 6.9%. В обрабатывающих производствах в мае цены выросли на 3.3%, с начала года - на 6.2%.



В мае в добыче полезных ископаемых увеличение цен на сырую нефть составило 11.7%, на природный газ и газовый конденсат - 5.6%.



В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: бензин автомобильный - на 18.7%, конденсат газовый стабильный - на 18.2%, мазут топочный - на 16.9%, пропан и бутан сжиженные - на 15.6%, топливо легкое нефтяное дистиллятное, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки - на 15.2%, углеводороды газообразные, кроме природного газа - на 15.1%, топливо дизельное летнее - на 13%.



В металлургическом производстве на 5.9% подорожали прочие цветные металлы, на 5.8% - драгоценные металлы, на 4% - чугун, сталь и ферросплавы.



В производстве текстильных изделий на 9.9% увеличились цены на канаты, веревки, шпагаты и сети, на 9.1% - на трикотажное и вязаное полотно, на 3.5% - на прочие текстильные изделия, не включенные в другие группировки.





"AK&M" от 20.06.2018