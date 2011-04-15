ГСС передали Королевским ВВС Таиланда третий самолёт SSJ100 Superjet 100

Третий самолёт Superjet 100 в бизнес-версии 19 июня приземлился в аэропорту Бангкока, чтобы пополнить парк Королевских ВВС Таиланда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС).



Перегон самолёта выполнялся по маршруту Жуковский - Бангкок с промежуточной посадкой в Исламабаде (Пакистан).



Самолёты SSJ100 эксплуатируются авиакомпанией с июля 2016 года. Поставка SSJ100 в бизнес-версии осуществляется по результатам тендера, выигранного ГСС в 2014 году. Воздушные суда используются для перевозки первых лиц государства и высшего командования Таиланда как по стране, так и за её пределы.



Самолёты, поставленные Королевским ВВС Таиланда в 2016 году, стали первыми SSJ100 в бизнес-версии, которые были приобретены зарубежным заказчиком. Эксплуатантами данной версии Superjet 100 также являются авиакомпания "РусДжет", специальный лётный отряд "Россия" Управления делами Президента РФ, лётный отряд МЧС России, корпорация Казахмыс и другие. В настоящее время по всему миру эксплуатируется уже 10 самолётов SSJ100 в бизнес-версии.



Бизнес-версия самолёта продолжает совершенствоваться: планируется постепенно внедрять отдельные технические решения в соответствии с пожеланиями заказчиков - например, бортовой трап, спутниковую связь, бортовые системы развлечений в полёте и другие опции. Дальнейшей задачей является обеспечение беспосадочного перелёта на расстояние более 7 тыс. км.



АО "Гражданские самолёты Сухого" (ИНН 7714175986) - дочернее предприятие ПАО "Компания "Сухой" - основано в 2000 году для реализации проектов в области гражданской авиатехники. Стартовым проектом компании является программа по созданию нового семейства российских ближнемагистральных самолётов Superjet-100. ГСС осуществляет их проектирование и разработку, производство, маркетинг и продажи, сертификацию и послепродажное обслуживание. ГСС выступает интегратором проекта, в котором принимают участие более 20 ведущих поставщиков систем и комплектующих - лидеров мировой авиаиндустрии. С 2006 года стратегическим партнёром по проекту является итальянская компания Alenia Aeronautica.



Чистый убыток ГСС за 2017 год по МСФО в 2017 году сократился в 4.66 раза до 6.832 млрд руб. с 31.837 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.95% до 52.108 млрд руб. с 48.724 млрд руб., убыток от операционной деятельности уменьшился в 3.91 раза до 2.705 млрд руб. с 10.576 млрд руб., убыток до налогообложения - в 6 раз до 6.558 млрд руб. с 39.341 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ГСС за 2017 год по РСБУ сократился в 3.45 раза до 1.101 млрд руб. с 3.805 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 18.36% до 55.368 млрд руб. с 46.779 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.51 раза до 1.971 млрд руб. с 785.775 млн руб., убыток до налогообложения уменьшился в 4.16 раза до 1.131 млрд руб. с 4.706 млрд руб.



Чистый убыток ГСС за I квартал 2018 года по РСБУ составил 575.085 млн руб. против прибыли в 64.87 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 92.06% до 3.974 млрд руб. с 2.069 млрд руб.



"AK&M" от 20.06.2018