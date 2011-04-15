Росбанк откроет Дальневосточной генерирующей компании кредитную линию на 10 млрд руб.

ПАО "Росбанк" 8 июня выиграло тендер, проведенный АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК), на право заключения соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии на 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ПАО "РусГидро".



Процентная ставка за пользование кредитными средствами - 10.45% годовых, срок кредитования - 7 лет. Размер сделки с учётом процентов составит 17.313 млрд руб.



АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, ИНН 1434031363) - территориальная генкомпания России и участник энергетического рынка Дальнего Востока. Энергокомпания работает на территории пяти субъектов РФ: в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, на юге Республики Саха (Якутия). Наряду с АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" ДГК является 100-процентной "дочкой" ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), которое осуществляет корпоративное управление ДГК и ДРСК.



В составе ДГК - 15 электростанций, 5 крупных котельных и 911.4 км магистральных теплотрасс (в двухтрубном исчислении) и угольный разрез. Выработка электроэнергии станциями ДГК за первое полугодие 2017 года снизилась на 5% до 12.373 млрд кВт ч по сравнению с годом ранее.



Чистый убыток ДГК по МСФО в 2017 году увеличился в 14.78 раза до 9.088 млрд руб. с 615 млн руб. годом ранее. Выручка (с учётом госсубсидий) выросла на 2.05% до 72.33 млрд руб. с 70.877 млрд руб., убыток от операционной деятельности составил 1.146 млрд руб. против прибыли в 4.311 млрд руб. за 2016 год, убыток до налогообложения увеличился в 16.82 раза до 10.225 млрд руб. с 608 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ДГК по РСБУ в 2017 году вырос на 28.37% до 4.663 млрд руб. с 3.632 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5.02% до 72.278 млрд руб. с 68.824 млрд руб., убыток от продаж составил 777.572 млн руб. против прибыли в 153.166 млн руб. за 2016 год, убыток до налогообложения вырос на 35.13% до 5.489 млрд руб. с 4.062 млрд руб.



Чистая прибыль ДГК по РСБУ в I квартале 2018 года снизилась на 25.39% до 819.758 млн руб. с 1.099 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.76% до 25.211 млрд руб. с 23.395 млрд руб.



"AK&M" от 20.06.2018