Интер РАО может приобрести у Газпрома газораспределительные активы в Костромской области

АО "Интер РАО-Электрогенерация" (входит в группу "Интер РАО") намерено провести оценку и due diligence компании "Газпром газораспределение Кострома", следует из данных госзакупок. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".



Максимальная цена контракта - 29.66 млн руб., на выполнение заказа претендуют АО "КПМГ", готовое выполнить его за 27.6 млн руб., и "Делойт и Туш СНГ" (16.1 млн руб.). В Интер РАО и "Газпром межрегионгазе" отказались от комментариев о том, были ли уже переговоры по костромской компании ПАО "Газпром".



Газораспределение, которым занимается "Газпром газораспределение Кострома", - единственный сегмент, в котором Газпром пока сохраняет присутствие на рынке региона. В конце 2012 года 82% костромской региональной газосбытовой компании у Газпрома купил НОВАТЭК (в 2014 году он консолидировал 100%, выкупив долю у администрации Костромы), и с 2013 года Газпром почти не поставляет газ в регион.



Главный потребителей области - принадлежащая Интер РАО Костромская ГРЭС (3.6 ГВт, крупнейшая ГРЭС холдинга). С 2016 года Интер РАО ушло от НОВАТЭКа в качестве основного поставщика газа к "Роснефти", этот переход затронул и Костромскую ГРЭС. Газпром ранее думал о продаже газораспределительных активов в Костромской области, но потом изменил решение.



Источники "Ъ", знакомые с ситуацией, приводят различные причины интереса Интер РАО к газотранспортному активу. В частности, купив бизнес по газораспределению, холдинг сможет установить отдельный тариф на транспорт газа для ГРЭС, что позволит учитывать эти расходы в себестоимости электроэнергии.



Александр Корнилов из "Атона" полагает, что Интер РАО может видеть дополнительную синергию от объединения бизнеса в газе и в электроэнергии, что могло бы стать интересным примером для российского энергорынка. Энергокомпании в РФ довольно редко интересуются газовыми активами. В Газпроме бизнес "Газпром энергохолдинга" и "Газпром межрегионгаза" формально разделён, но при этом обе структуры курирует член правления монополии Кирилл Селезнёв. Собственный газовый бизнес в компании "Газэкс" собирал в 2000-х годах "КЭС-Холдинг" (сейчас - ПАО "Т Плюс") Виктора Вексельберга, покупавший газосбытовые активы на Урале.







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