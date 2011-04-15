Продажа ТрансКонтейнера может быть отложена на 2019 год

Новое правительство не откажется от продажи контрольного пакета ПАО "ТрансКонтейнер", принадлежащего ОАО "РЖД" (50% + 2 акции). Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники, знакомые с ходом последнего совещания у профильного вице-премьера Максима Акимова, состоявшегося 15 июня.



Официальное решение о продаже доли может быть принято в августе. В результате, скорее всего, провести сами торги по пакету в 2018 году не успеют, и они будут перенесены на 2019 год.



При этом правительство намерено ограничить возможность перепродажи контрольного пакета ТрансКонтейнера, чтобы исключить возможность закрытия компании её конкурентом.



Однако каким образом будет реализован этот запрет - через акционерное соглашение, через условие приватизации или каким-то другим способом, - пока неизвестно. Также было решено никак не ограничивать РЖД в создании альтернативного контейнерного оператора (в том числе и в плане расходования на это суммы, полученной от продажи пакета).



Напомним, продажа контрольного пакета ТрансКонтейнера, на которой настаивал один из его крупных (25.07%) акционеров - группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (сейчас находится под арестом), - была вынесена на повестку дня в 2017 году, когда президент Владимир Путин поручил ведомствам оценить целесообразность этой сделки. Те приняли положительное решение, объявив, что долю следует продавать с открытого аукциона, и предварительно назначив его на апрель.



Однако сроки продажи затягивались, а после смены правительства, в том числе профильного вице-премьера и министра транспорта, неопределённость усугубилась. В конце мая глава РЖД Олег Белозеров предложил М.Акимову возобновить обсуждение этого вопроса, созвав соответствующее совещание.



ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество ОАО "Российские железные дороги" - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года. Компания располагает 46 собственными терминалами в разных центрах России и управляет контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины, владеет 50% АО "КеденТрансСервис" - частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане. Кроме того, ТрансКонтейнер является владельцем парка специализированного подвижного состава: свыше 25 тыс. фитинговых платформ и около 60 тыс. крупнотоннажных контейнеров.



АО "ОТЛК" принадлежит 50.00001% акций ТрансКонтейнера, группе Fesco - 25.07% (в том числе 12.37% в виде GDR), ООО "Енисей Капитал" - 24.5051%. Акции ТрансКонтейнера торгуются на Фондовой бирже ММВБ-РТС. Депозитарные расписки на акции компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже.



Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по МСФО в 2017 году увеличилась в 2 раза до 6.534 млрд руб. с 3.244 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 27.36% до 65.567 млрд руб. с 51.483 млрд руб., прочие операционные доходы снизились на 1.97% до 647 млн руб. с 660 млн руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2 раза до 8.172 млрд руб. с 4.079 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 61.6% до 11.474 млрд руб. с 7.099 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 7.5% до 1.146 млрд руб. с 1.066 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 17.29% до 16.493 млрд руб. с 14.062 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.06 раза до 5.429 млрд руб. с 2.631 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 27.31% до 65.17 млрд руб. с 51.191 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.09 раза до 7.45 млрд руб. с 3.568 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.08 раза до 7.054 млрд руб. с 3.387 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по РСБУ в I квартале 2018 года выросла на 19.56% до 1.479 млрд руб. с 1.237 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 16.71% до 16.249 млрд руб. с 13.922 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"