Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/06/2018
11:07

Чешская компания E.Connect Assets купила две шахты в Гуково

Компания E.Connect Assets стала владельцем угледобывающей шахты "Замчаловская", которая находится в Гуково (Ростовская область). Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы компании.

Промышленные запасы шахты составляют 27.4 млн. т угля марки А мета антрацита. Уголь заложен в пластах мощностью от 0.85 до 1.25 м. Сейчас к выемке подготовлены 700 тыс. т, при этом плановая производственная мощность шахты составляет 1 млн т в год. В настоящее время шахта находится в режиме поддержания горных выработок. Возобновление работ запланировано на 2018 год.

На сайте E.Connect Assets также есть информация о том, что ещё в марте она стала владельцем шахты "Ростовская" (также находится в Гуково). Промышленные запасы шахты "Ростовская" составляют 40 млн тонн, к выемке на данный момент подготовлены 2.5 млн т. Проектная мощность шахты - 600 тыс. т в год. Шахта содержит четыре угольных пласта, из которых для добывания антрацита сейчас задействован один.

Ранее шахты "Гуковская" и "Ростовская" принадлежали ГК "Кингкоул", которая обанкротилась в 2016 году.

E.Connect Assets занимается трейдингом на энергетическом рынке, имеет офисы в Чехии, Словакии и на Украине (информация с сайта компании). По данным украинских СМИ, E.Сonnect была основана в Киеве в июне 2016 года экс-чиновником Владимиром Зиневичем и Василием Даныливом. Сейчас предприятие через словацкую компанию Danyliv Capital a.s., основанную в 2010 году В.Зинивичем и супругой В.Данылива, принадлежит чешской E.Connect. В своё время В.Зиневич руководил НАК "Энергетическая компания Украины", а затем - "Укринтерэнерго". В.Данылив - бывший владелец крупного энергохолдинга Korlea invest.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100