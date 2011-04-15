Чешская компания E.Connect Assets купила две шахты в Гуково

Компания E.Connect Assets стала владельцем угледобывающей шахты "Замчаловская", которая находится в Гуково (Ростовская область). Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы компании.



Промышленные запасы шахты составляют 27.4 млн. т угля марки А мета антрацита. Уголь заложен в пластах мощностью от 0.85 до 1.25 м. Сейчас к выемке подготовлены 700 тыс. т, при этом плановая производственная мощность шахты составляет 1 млн т в год. В настоящее время шахта находится в режиме поддержания горных выработок. Возобновление работ запланировано на 2018 год.



На сайте E.Connect Assets также есть информация о том, что ещё в марте она стала владельцем шахты "Ростовская" (также находится в Гуково). Промышленные запасы шахты "Ростовская" составляют 40 млн тонн, к выемке на данный момент подготовлены 2.5 млн т. Проектная мощность шахты - 600 тыс. т в год. Шахта содержит четыре угольных пласта, из которых для добывания антрацита сейчас задействован один.



Ранее шахты "Гуковская" и "Ростовская" принадлежали ГК "Кингкоул", которая обанкротилась в 2016 году.



E.Connect Assets занимается трейдингом на энергетическом рынке, имеет офисы в Чехии, Словакии и на Украине (информация с сайта компании). По данным украинских СМИ, E.Сonnect была основана в Киеве в июне 2016 года экс-чиновником Владимиром Зиневичем и Василием Даныливом. Сейчас предприятие через словацкую компанию Danyliv Capital a.s., основанную в 2010 году В.Зинивичем и супругой В.Данылива, принадлежит чешской E.Connect. В своё время В.Зиневич руководил НАК "Энергетическая компания Украины", а затем - "Укринтерэнерго". В.Данылив - бывший владелец крупного энергохолдинга Korlea invest.







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