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20/06/2018
11:07

Фармкомпания Roche объявила о поглощении Foundation Medicine

Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG объявила об окончательном установлении контроля над американской биотехнологической компанией Foundation Medicine Inc. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Компания Roche выкупит не принадлежащие ей 44% акций FMI за $2.4 млрд из расчёта $137 за каждую. Ранее Roche уже приобрела долю в FMI за $2.9 млрд.

Корпорация Foundation Medicine Inc. проводит геномные тесты для скрининга опухолей мозга, и её приобретение усилит позиции швейцарской компании на рынке лекарств и методов лечения онкологических заболеваний.

Roche Group - группа фармацевтических компаний. Основой группы является швейцарская фармацевтическая компания F.Hoffmann-La Roche, одна из ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики. Другими крупными компаниями Roche Group являются Chugai (Япония), Genentech и Foundation Medicine (США). F.Hoffmann-La-Roche - полноправный член европейской Федерации Фармацевтической промышленности и Ассоциаций (EFPIA).

Группа является одним из ведущих производителей биотехнологических лекарственных препаратов в области онкологии, вирусологии, ревматологии и трансплантологии. Она была основана в 1896 году в Базеле. Имеет представительства в 150-ти странах мира и штат в 90 тыс. сотрудников. Первое представительство Roche в России было открыто в 1910 году в Санкт-Петербурге.


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