Luxoft приобрела креативное агентство Smashing Ideas

Разработчик программного обеспечения Luxoft 18 июня приобрёл компанию Smashing Ideas. Как сообщает издание TАdviser, продавцом выступило крупнейшее в мире издательство Penguin Random House, которое владело креативным агентством с 2011 года.



Финансовая составляющая, а также другие условия сделки не раскрываются. Известно, что финансовым консультантом Penguin Random House в рамках сделки выступила компания GP Bullhound.



В Luxoft сообщили, что поглотив Smashing Ideas, компания сможет усилиться в таких направлениях, как цифровые исследования, стратегия и возможности в области дизайна. Покупка увеличит возможности во всех направлениях работы Luxoft (Digital Enterprise, Financial Services и Automotive), а также поддержит практику горизонтальной цифровой трансформации Luxoft Digital.



Кроме того, сделка расширяет спектр услуг, которые могут предоставлять обе компании, создавая уникальную рыночную позицию, ускоряющую работу клиентов на всех этапах их жизненного цикла.



По словам гендиректора и президента Luxoft Дмитрия Лощинина, приобретение дополняет возможности компании в области дизайна и бизнес-стратегии, что позволяет Luxoft "ещё больше ценить своих стратегических клиентов и партнёров".



Гендиректор Smashing Ideas Брайан Берк отметил, что его компания в составе Luxoft сможет обслуживать глобальных клиентов в разных уголках мира и будет быстрее выводить продукты на рынок, а глубокие технические знания Luxoft в блокчейне, Интернете вещей и машинном обучении расширят масштаб корпоративного бизнеса Smashing Ideas.



Американская компания Smashing Ideas, образованная в 1996 году и называющая себя агентством цифровых инноваций, специализируется на дизайне и консалтинге в цифровом секторе. Компания предлагает услуги по разработке цифровой стратегии, дизайну сервисов и приложений, управлению цифровыми продуктами, анализу данных и другие.



Luxoft - ведущий поставщик услуг в области разработки программного обеспечения и инновационных ИТ-решений с клиентской базой по всему миру, состоящей, главным образом, из крупных транснациональных корпораций. Услуги Luxoft по разработке ПО включают в себя создание и поддержку базового и критически важного заказного обеспечения, проектирование и тестирование продуктов, а также технологический консалтинг. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии.



























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