Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в апреле упал на 9%

На внутреннем рынке наличной иностранной валюты в апреле 2018 года продолжилось снижение чистого спроса населения - на 9% до $1.1 млрд по сравнению с мартом. При возросшей активности населения это стало следствием превышения предложения наличной иностранной валюты над спросом на нее, который в апреле был сформирован исключительно операциями по валютным счетам физических лиц. В структуре чистого спроса впервые с июня 2015 года европейская валюта опередила доллары. Об этом говорится в материалах Банка России.



Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с мартом вырос на 14% до $5.4 млрд в долларовом эквиваленте. Его объем был меньше, чем в апреле 2016 и 2017 годов, на 8 и 1% соответственно



С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в апреле 2018 года физическими лицами было снято $3.1 млрд, что на 35% больше, чем месяцем ранее.



Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) увеличилось на 22% до $4.3 млрд. Объем совокупного предложения был меньше, чем в апреле 2016 года, на 10%, но больше, чем в апреле 2017 года, на 16%.



Населением было продано уполномоченным банкам около $2 млрд наличной иностранной валюты, что на 35% больше, чем месяцем ранее.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из РФ без открытия счета превышали переводы ее в страну.



Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, увеличился на 55% до $0.5 млрд.





"AK&M" от 20.06.2018