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20/06/2018
13:15

Счетная палата в 2017 году выявила нарушения на 1.865 трлн руб.

Счетная палата в 2017 году провела 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые охватили 4841 объект. 47 из них были проведены по постановлениям, предложениям, обращениям депутатов. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Госдуме, свидетельствует сообщение нижней палаты парламента.

Выявлено нарушений на 1.865 трлн руб., что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году. Из них 43% составляют нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом 32% нарушений выявлено при формировании и исполнении бюджетов.

По результатам проведения контрольных мероприятий было возвращено в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ 18.8 млрд руб., сказал глава СП.

Он также отметил, что инспекторами Счетной палаты возбуждено 389 дел об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения к административной ответственности привлечены 130 лиц, которые уплатили штрафов на 15.2 млн руб.




"AK&M" от 20.06.2018
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