Банк России уточнил сценарии стресс-тестирования НПФ

Банк России уточнил сценарии стресс-тестирования, проведение которого является обязательным для негосударственных пенсионных фондов. Изменения утверждены приказом ЦБ, говорится в сообщении регулятора.



Основные изменения касаются динамики фондовых индексов, стоимости недвижимости, доходности российских и зарубежных государственных облигаций, спреда доходности корпоративных облигаций в случае развития негативного сценария.



Кроме того, изменен подход к стресс-тестированию кредитного риска эмитента крупнейших активов в портфеле фонда. Он предполагает различную степень ухудшения кредитного качества эмитентов в зависимости от доли вложенных в их активы средств и позволяет более точно учитывать концентрационные риски фондов. Сценариями предусмотрены переходные положения по внедрению нового подхода с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года.



С 1 июля 2019 года предполагается ухудшение кредитного качества эмитентов и (или) контрагентов, активы которых составляют более 10% пенсионных накоплений или пенсионных резервов, на три ступени, от 7.5 до 10% - на две ступени, от 5 до 7.5% - на одну ступень. При этом не предусмотрено ухудшение кредитного качества отдельных видов активов, в основном государственных ценных бумаг.



Планируется, что Банк России будет пересматривать сценарии раз в полгода, а при значительном изменении рыночной ситуации - по мере необходимости.



Сценарии предусматривают события, которые могут негативно повлиять на финансовую устойчивость фондов на горизонте ближайших пяти лет, и учитывают динамику показателей, характеризующих развитие экономики и основных рынков, на которых осуществляется инвестирование пенсионных средств: рынков акций, облигаций, недвижимости. При этом сценарии не отражают ожидания Банка России относительно наиболее вероятного развития ситуации.



Фонды также могут использовать дополнительные сценарии, разработанные самостоятельно.





"AK&M" от 20.06.2018