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20/06/2018
14:56

АЛРОСА реализовала на аукционе в Дубае крупные алмазы на $10.5 млн

АЛРОСА реализовала алмазы специальных размеров (массой более 10.8 карата) на международном аукционе в Дубае. Об этом говорится в сообщении компании.

Аукцион проходил с 27 мая по 14 июня 2018 года. Итоги подведены 18 июня. На аукционе реализовано 111 лотов ювелирного качества общей массой 1725 карат. Суммарная выручка от продаж составила $10.5 млн. По итогам торгов победителями признаны 32 компании из крупнейших центров алмазно-бриллиантовой торговли: Индии, Бельгии, Израиля, России, ОАЭ и США.

"Аукцион завершился с прекрасными для нас результатами, суммарная стартовая цена превышена почти вдвое, что еще раз подтверждает наличие стабильного интереса к нашей продукции со стороны представителей алмазно-бриллиантового рынка. Следующие торги в Дубае планируем провести в октябре-ноябре этого года", - прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.

С начала 2018 года на дубайской торговой площадке состоялось три аукциона, включая последний.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



от 20.06.2018
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