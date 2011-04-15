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20/06/2018
11:42

Российская валюта продолжает остро реагировать на негативный внешний фон

Российская валюта продолжает остро реагировать на негативный внешний фон в виде снижения стоимости нефти, торгового противостояния США и Китая, а также на отток инвесторов из рисковых активов развивающихся рынков, который вызван ужесточением монетарной политики США. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Стоимость отечественной валюты на сегодня по курсу ЦБ составляет 64.07 руб. за доллар. И, скорее всего, просадка еще будет продолжаться, так как в данный момент отсутствует сильный драйвер роста, способный нивелировать негативные факторы. Даже высокая стоимость нефти не вытягивает ситуацию.

На вчерашних торгах нефть находилось в состоянии качелей. Сначала цена немного опустилась, затем потери были отыграны. Инвесторы не хотят предпринимать каких-либо решительных действий в преддверии заседания ОПЕК+, которое состоится в эту пятницу. От вынесенного решения будет зависеть дальнейшая стоимость нефти, а также всецелая ситуация на рынке нефтепродуктов. Скорее всего, объем добычи будет увеличен, но конкретное число будет известно только в пятницу.


"AK&M" от 20.06.2018
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