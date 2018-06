Совет директоров Газпрома утвердил стратегию компании в электроэнергетике на 2018–2027 годы

Совет директоров ПАО "Газпром" утвердил стратегию компании в электроэнергетике на 2018–2027 годы. Об этом говорится в сообщении компании.



Отмечено, что к настоящему времени Газпромом создан крупнейший в России вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг. Основные активы в сфере генерации электрической и тепловой энергии, передачи и сбыта тепловой энергии консолидированы на базе ООО "Газпром энергохолдинг". Установленная мощность этих генерирующих активов составляет 38.8 ГВт. "Газпром энергохолдинг" входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.



Газпром почти полностью выполнил инвестиционные обязательства в рамках программы договоров о предоставлении мощности: введено в эксплуатацию 8.6 ГВт новых, высокотехнологичных мощностей, что позволило отказаться от использования неэффективных генерирующих мощностей объемом 3.7 ГВт. Ведется реализация последнего проекта в рамках программы — строительство Грозненской ТЭЦ. Компании, входящие в группу "Газпром энергохолдинг", финансово устойчивы. Среднегодовой рост объема выручки в 2007–2017 годах составил около 15%.



Ключевой стратегической целью компании в электроэнергетике на период 2018–2027 годов является обеспечение стабильного роста прибыли при сохранении высокого уровня надежности энергоснабжения потребителей.



Стратегия, в частности, предполагает реализацию проектов по созданию новых и модернизации действующих генерирующих мощностей, а также вывода объектов, эксплуатация которых экономически нецелесообразна. Отдельное внимание уделено дальнейшему повышению операционной эффективности, технологическому развитию, применению импортозамещающего оборудования. "Газпром" также нацелен на диверсификацию электроэнергетического бизнеса за счет выхода на перспективные рынки в России и за рубежом.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 20.06.2018