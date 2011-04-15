Совет Федерации одобрил изменения в закон "О национальной системе"

Совет Федерации одобрил закон "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О национальной платёжной системе". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Закон вносит изменения, направленные на обеспечение возможности использования банковским платежным агентом (субагентом), являющимся одновременно платёжным агентом, одного специального банковского счёта.



Устанавливается, что банковский платёжный агент (субагент) вправе совмещать свою деятельность с деятельностью по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами, и использовать специальный банковский счет в качестве специального банковского счета платёжного агента в порядке, установленном законом "О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами".



Кроме этого, дополняется перечень операций, которые могут осуществляться по специальному банковскому счёту банковского платёжного агента (субагента).







"AK&M" от 20.06.2018