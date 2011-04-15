Инфляция в РФ с 10 по 18 июня составила 0.1%, с начала года - 1.8%

Инфляция в РФ с 10 по 18 июня 2018 года составила 0.1%, с начала года - 1.8%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедший период цены на кур выросли на 1.5%, пшено - на 1%, сахар-песок - на 0.6%, вермишель и маргарин - на 0.2%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0.4%, при этом огурцы и помидоры стали дешевле на 8.2% и 6.9% соответственно. В то же время цены на морковь выросли на 5.9%, картофель, капуста белокочанная, лук и яблоки - на 1.2-2%.





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