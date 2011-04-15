Группа "Сафмар" покупает бизнес Media Markt в России за 258 млн евро

Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева приобретает контроль в российской сети бытовой техники и электроники Media Markt. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы немецкой компании Media-Saturn-Holding.



Одновременно немецкая компания покупает 15% в принадлежащей "Сафмару" сети "М.Видео".



Представитель "М.Видео" переадресовала вопросы о сделке с Media Markt представителю "Сафмара". Он подтвердил сделку, отказавшись от дополнительных комментариев.



Стоимость покупки доли в "М.Видео" составит 258 млн евро, следует из материалов немецкой компании. Одновременно она передаст "Сафмару" российскую сеть магазинов Media Markt.



Как сказано в пресс-релизе немецкой группы, стоимость сделки может быть сокращена на сумму до 86 млн евро, в зависимости от выполнения "М.Видео" целевых показателей по прибыли до вычета налогов (EBITDA) в 2018 и 2019 годах.



По данным источника "Ведомостей", близкого к сделке, её общая стоимость составит $470 млн. По его словам, при оценке сделки немецкая компания исходила из рыночной стоимости "М.Видео" в размере $3.13 млрд. Стороны ожидают, что покупка будет завершена не позднее сентября 2018 года.



После закрытия сделки у "Сафмара" может остаться 42.7% "М.Видео" (сейчас - 57.7%), в свободном обращении будет 42.3%, с учётом пенсионных фондов и других инвесторов, говорится в презентации немецкой компании.



О том, что германская Media-Saturn-Holding ведёт переговоры о продаже российского бизнеса Media Markt и покупке доли в "М.видео", стало известно в апреле 2018 года.



Для немецкой компании российский рынок был проблемным. Она не смогла занять лидирующие позиции после выхода в Россию в 2006 году. А после девальвации рубля в конце 2014 года и спада на рынке ритейлер начал сокращать розничную сеть. Так, за 2016-2017 финансовый год сеть Media Markt в России сократилась на пять точек, и на начало октября 2017 года в ней было 57 магазинов. Оборот компании также падал: с 53.6 млрд руб. в 2014 году до примерно 40 млрд руб. в прошлом году. Накопленный убыток российского Media Markt за последние 5 лет аналитики оценивали в размере свыше 13 млрд руб.



Немецкой компании сделка позволит остаться на рынке России и стать стратегически важным акционером, отметил гендиректор Media-Saturn-Holding Питер Хаас. У объединённой компании "М.Видео" и "Эльдорадо", по собственным данным, сейчас 25.9% рынка бытовой техники и электроники в России. У Media Markt - всего 3.3%.



Группа "Сафмар" в результате сделки с немецкой компанией приобретает уже четвёртую крупную сеть магазинов техники и электроники за последние несколько лет. В частности, в 2016 году группа "Бин" (прежнее название "Сафмара") купила "МДМ банк", вместе с которым получила сеть "Техносила". В конце 2016 года группа купила 100% "Эльдорадо" у чешских PPF и Emma Capital, а через неделю сообщила о покупке и "М.Видео" у её основателей Александра и Михаила Тынкованов и Павла Бреева.



Группа "Сафмар" - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные и банковские активы, страхование, лизинг, НПФ, а также нефинансовые активы.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"