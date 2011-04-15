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20/06/2018
16:32

Reno De Medici приобретёт испанского производителя мелованного картона Barcelona Cartonboard

Совет директоров Reno De Medici одобрил проект по приобретению у немецкого фонда Quantum Capital Partners испанской компании Barcelona Cartonboard. Об этом сообщает издание Lesprom Network со ссылкой на материалы компании.

Подписание предварительного соглашения ожидается в конце июня 2018 года, а завершение сделки - в конце 2018 года.

Barcelona Cartonboard специализируется на производстве мелованного картона и является крупнейшим производителем картона в Испании. Штаб-квартира и завод компании расположены в Кастельбисбале (Каталония). Производственная мощность предприятия - 180 тыс. т готовой продукции в год, штат - 230 сотрудников.

Reno De Medici Group - крупнейший итальянский производитель картона из вторичного сырья. Производственные мощности расположены в Италии, Испании, Франции и Германии.



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