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20/06/2018
17:22

Выпуск легковых машин в России в январе-мае вырос на 19.8% до 632 тыс.

В январе-мае 2018 года с российских конвейеров сошло 632 тыс. легковых автомобилей - на 19.8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

В мае 2018 года было выпущено 122 тыс. легковых машин, что на 17.7% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что петербургский завод Toyota в прошлом месяце начал производство бизнес-седана Toyota Camry нового поколения, а на предприятии Ford Sollers в Набережных Челнах стартовал выпуск нового Ford EcoSport.

При этом "АвтоВАЗ", "GM-АвтоВАЗ" и предприятие "ЛАДА Ижевск" останавливали производство на две недели майских каникул, отмечается в сообщении. Кроме того, в конце мая конвейер "GM-АвтоВАЗ" простаивал 5 дней в связи с недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков.

Производство грузовых автомобилей в январе-мае текущего года составило 57 тыс. единиц, что на 3.8% выше аналогичного показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 11.9 тыс. грузовиков - на 0.3% больше, чем годом ранее. В частности, КАМАЗ в мае увеличил производство на 8.8% до 3.134 тыс. машинокомплектов.

Выпуск автобусов в России за пять месяцев 2018 года снизился на 2.6% до 9.3 тыс. При этом в мае автобусные заводы выпустили 2.1 тыс. машин (+1.6%). "Павловский автобусный завод" в прошлом месяце начал серийный выпуск новых модификаций автобусов "Вектор Next" - моделей для маломобильных пассажиров, для междугородных перевозок и на газовом топливе.



"AK&M" от 20.06.2018
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