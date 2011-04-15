АЛРОСА пересмотрит план добычи на руднике "Интернациональный" в связи с усилением требований к промышленной безопасности

АЛРОСА пересмотрит план добычи на подземном руднике "Интернациональный" в связи с усилением требований к промышленной безопасности. Эти изменения не повлияют на прогноз добычи по группе АЛРОСА на 2018 год. Об этом говорится в сообщении компании.



По результатам аудита проектных решений, проведённого на всех производственных объектах АЛРОСА после аварии на руднике "Мир" в 2017 году, менеджмент компании пересмотрел проект работы на руднике "Интернациональный" Мирнинского ГОКа. АЛРОСА приняла решение приостановить строительство глубоких горизонтов рудника ниже отметки -800 м в связи с необходимостью проведения работ по предотвращению зафиксированных здесь газодинамических явлений. Возобновление горных работ на нижних горизонтах ожидается в конце 2018 года после выполнения исследований и получения рекомендаций специалистов. При этом, как ожидается, интенсивность проходческих работ в целях безопасности будет снижена. По предварительным оценкам, подготовка к добыче руды нового блока ниже отметки -800 м завершится в 2023 году, после чего рудник вернется на проектную мощность в 500 тыс. т.



Принятое решение не повлияет на планы группы АЛРОСА по производству в 2018 году - 36.6 млн карат. По оценке компании, снижение объемов добычи на "Интернациональном" в 2019-2022 гг составит порядка 0.5-0.8 млн карат в год. "Принятые решения изменяют порядок отработки и подготовки рудного тела. Сейчас мы начинаем планирование на ближайшие годы, в ходе которого рассмотрим имеющиеся варианты интенсификации добычи на других месторождениях и сбалансируем производственную программу. Также мы будем работать над сокращением сроков проведения необходимых мероприятий по руднику "Интернациональный", - сообщил первый заместитель генерального директора АЛРОСА - исполнительный директор Игорь Соболев.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Рудник "Интернациональный" расположен в 16 км к юго-западу от г. Мирный, введён в эксплуатацию в 1999 году. По состоянию на начало 2018 года запасы алмазов трубки "Интернациональная" по стандартам ГКЗ составляют 51.3 млн карат. В 2017 году на руднике было произведено 3.7 млн карат алмазов. Утвержденные запасы трубки "Интернациональная" характеризуются высоким содержанием алмазов в руде, в среднем составляя около 7-8 карат на тонну.



"AK&M" от 20.06.2018