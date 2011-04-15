Дайджест газеты "Ведомости" от 21 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 21 июня 2018 года.





ВЫНУЖДЕННАЯ СТРАХОВКА



Государство не будет давать гражданам в собственность жилье взамен утраченного в чрезвычайной ситуации, если оно не было застраховано.



Пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, оставившее человека без собственного жилья, может лишить гражданина еще и права на бесплатную компенсацию утраченного, если оно не было застраховано, - такое положение есть в поправках Минфина, подготовленных ко второму чтению в Думе (с документом ознакомились "Ведомости", подлинность подтвердил участник обсуждения). Сейчас гражданин может получить новое жилье в собственность.



Власти ищут законный способ заставить граждан добровольно страховать жилье от чрезвычайных ситуаций с февраля 2015 г., когда законопроект о добровольном страховании жилья от ущерба или утраты в стихийном бедствии был принят в первом чтении. В России застраховано не более 5% жилья, это один из самых низких показателей в мире.





MEDIA MARKT УЙДЕТ ИЗ РОССИИ



Из России уйдет бренд Media Markt: немецкая сеть станет частью лидера рынка - "М.видео".



Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева договорилась о покупке российской сети бытовой техники и электроники Media Markt, сообщила Media-Saturn-Holding (MSH). Немецкая компания, в свою очередь, приобретет 15% в принадлежащей "Сафмару" сети "М.видео".



Магазины Media Markt после покупки "Сафмаром" будут переименованы в "М.видео" или в "Эльдорадо". По данным "М.видео", ребрендинг завершится во II квартале 2019 г



MSH передаст "Сафмару" российскую Media Markt. Этот бизнес оценен для сделки примерно в $170 млн, рассказали представители "М.видео". Общая сумма сделки составит $470 млн, сообщил председатель совета директоров "М.видео" Саид Гуцериев. По словам исполнительного директора компании Ceconomy (владелец MSH) Питера Хааса, MSH погасит долги Media Markt в России перед сделкой. Но их размер стороны не раскрывают.





БАНК УЗНАЕТ УСТРОЙСТВО КЛИЕНТА



ЦБ прибавил банкам работы: им придется распознавать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги.



Борцам с отмыванием доходов и финансированием терроризма навязан новый инструмент: по новой, апрельской, версии положения ЦБ, банки обязаны анализировать специфические и уникальные настройки и параметры устройств, с помощью которых клиенты переводят деньги, и присваивать этим устройствам идентификаторы. Если идентификаторы у разных клиентов совпадут, банк должен будет считать их клиентами с повышенным уровнем риска, объяснила управляющий директор по IT и технологиям "Абсолют банка" Наталья Поздеева.



Большинство банков и сейчас фиксирует, например, IP-адреса, но для соблюдения новых требований положения ЦБ потребуются IT-доработки.





ГОЛОСИСТЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ



В 10 раз чаще россияне стали звонить через мессенджеры.

Голосовой трафик абонентов Tele2 через мессенджеры с июня 2017 г. по июнь 2018 г. вырос в 10 раз, рассказал "Ведомостям" представитель оператора. У наиболее активных пользователей мобильного интернета на голосовые звонки через мессенджеры приходится до 50% всех звонков, установил Tele2.



Голосовые звонки через мессенджеры популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Казани. В Москве 63% всех пользователей мессенджеров совершали голосовые звонки хотя бы один раз, рассказывает представитель Tele2.



Увеличение числа голосовых звонков через мессенджеры заметил и представитель "Вымпелкома", но цифры назвать затруднился. В "Мегафоне", указывает его представитель, также наблюдают планомерный рост голосового трафика через мессенджеры - за год, июнь к июню, на 20%.





"МЫ НЕ ПРОТИВ ПРИХОДА НОВЫХ ПАРТНЕРОВ В "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2"



Исполнительный директор Engie рассказывает о том, зачем французской компании участие в "Северном потоке - 2", почему России нужна возобновляемая энергетика и что заставило компанию отказаться от производства СПГ.



Engie - единственная французская компания, которая участвует в обоих трубопроводных проектах "Газпрома" на Балтике. Акционер первого "Северного потока" (9,9%), Engie не отказалась от участия в строительстве второго газопровода даже на фоне общего ухудшения отношений между Россией и ЕС. Пока две страны обсуждали санкции "за Крым" и разрыв контрактов на "Мистрали", Engie и "Газпром" договаривались об условиях участия французов в "Северном потоке - 2".



Соглашение о финансировании проекта с Engie и еще четырьмя европейскими компаниями российский концерн подписал весной 2017 г. И пока Еврокомиссия продолжает обсуждать растущую зависимость Европы от российского газа, Engie уже предоставила Nord Stream 2 AG 298 млн евро из 950 млн предусмотренных соглашением.





ПОЖИЛОЙ СТУДЕНТ



После повышения пенсионного возраста пожилых безработных станет больше. Минтруд уже предлагает заняться их переобучением в региональных центрах занятости.



После реформы на рынке труда может ежегодно оставаться по 200 000 пожилых людей, которые раньше вышли бы на пенсию, сообщила директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Часть из них рискует остаться и без пенсии, и без работы: компании с легкостью расстаются с сотрудниками предпенсионного возраста и неохотно нанимают пожилые кадры, которые не имеют необходимых для современной экономики навыков, сказала эксперт.



В Минтруде опасаются, что из-за реформы на рынок труда хлынет поток безработных людей пожилого возраста. Ведомство обдумывает, как обучать их новым профессиям за счет госбюджета. По планам переподготовкой пожилых безработных займутся региональные центры занятости населения (ЦЗН), в которых будут созданы специальные подразделения по профобучению людей предпенсионного возраста.





БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД



Вероятность быть убитым в городе в полтора раза выше, чем в деревне.



Социологические опросы последних лет стабильно фиксируют: россияне считают, что жить на селе безопаснее, чем в городе. Отвечая на вопрос, "где безопаснее жить - в городе или в сельской местности?", 67% респондентов ФОМа отдали предпочтения селу, причем вне зависимости от того, где живут сами. Вероятность попасть под машину в деревне и правда меньше, чем в городе. Но что насчет тяжкой преступности? Например, вероятности быть убитым?



Здравый смысл и популярное мнение приписывает жителям городов распущенность нравов, озлобленность и в целом большую агрессивность. Подобная точка зрения характерна не только для России.





ПРАВКА СТАТЬИ ОБЕРНЕТСЯ АМНИСТИЕЙ



Принятый во втором чтении законопроект о кратном зачете срока в СИЗО в срок наказания может заметно разгрузить колонии общего режима.



Госдума во вторник одобрила во втором (основном) чтении поправку в третью часть статьи 72 Уголовного кодекса, по которой один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Это наиболее важная норма законопроекта, который меняет зачет сроков предварительного заключения и других мер пресечения на стадии следствия в общий срок наказания.



Согласно поправке если наказание по приговору - лишение свободы, то в случае осуждения к пребыванию в тюрьме и колониях строгого и особого режима один день в СИЗО засчитывается как один день отбытия наказания. Если осужденного приговорили к заключению в колонии общего режима - один день в СИЗО идет за 1,5 дня наказания; а к пребыванию в колонии-поселении - один день в СИЗО за два дня.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 21.06.2018