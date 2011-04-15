Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 июня 2018 года



РОССИЯ ПОТЕРЯЛА CONTACT С УКРАИНОЙ

ПОПЫТКА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ОБОЙТИ САНКЦИИ НЕ УДАЛАСЬ



Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему обхода санкций, к которой прибегла одна из российских систем денежных переводов для предоставления услуг на территории страны. Как выяснил "Ъ", речь идет о системе Contact, которая еще до недавнего времени предлагала услугу переводов на Украину на своем сайте. Помогала ей в этом международная система Tyme, у которой в результате Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензию.





ЧЕМ ДОРОЖЕ, ТЕМ ОПАСНЕЙ

УЯЗВИМОСТЬ БИТКОЙНА ОГРАНИЧИВАЕТ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ



Принцип "децентрализованного доверия" анонимных блокчейнов, сформулированный изобретателем биткойна Сатоси Накамото, обходится слишком дорого, несмотря на свою хитроумность, полагает исследователь Эрик Бадиш из Чикагского университета. Превращение биткойна в аналог золота способно подорвать главный принцип безопасности системы: стоимость злонамеренного манипулирования цепочкой блоков (затраты на вычислительную мощность) должна быть выше, чем возможная выгода от него. Это ограничивает потенциал криптовалюты и ее блокчейна - и сужает сферу их применения.





ГУБЕРНАТОРЫ ВНОВЬ ВПРЯГАЮТСЯ В СПИСКИ ЕДИНОРОССОВ

ПАРТИЯ ВЛАСТИ ФОРМИРУЕТ ТРОЙКИ НА ВЫБОРАХ В ЗАКСОБРАНИЯ



В 10 из 16 регионов, где пройдут выборы в заксобрания, партсписки "Единой России" возглавят губернаторы. В партии власти говорят, что присутствие главы региона в списках "подчеркивает единство команды, которая способна без склок начать или продолжить руководить" территорией. Эксперт отмечает, что модель выдвижения списка с губернатором-"паровозом" стала для единороссов "классической".





ЦЕНТР ХРУНИЧЕВА ПЫТАЕТСЯ СТАТЬ МЕНЬШЕ ДА ЛУЧШЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ С УСКОРЕНИЕМ



Как стало известно "Ъ", руководство Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева не оставляет попыток оптимизировать расходы за счет массовых сокращений. К 2025 году планируется снизить численность сотрудников на московской площадке более чем в 2,5 раза и довести до 1691 человека. Долговые обязательства ГКНПЦ составляют на данный момент почти 100 млрд руб.





"ГОВОРЯТ - МЫ ГОТОВИЛИСЬ СТРЕЛЯТЬ В СТАЛИНА С КРЫШИ ГУМА"

ИСТОКИ ОБВИНЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЕЙ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА "СПАРТАК" НАШЛИСЬ В ДЕЛАХ ИХ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ





В архивах ФСБ частично снят гриф секретности с дела основателя спортивного общества "Спартак" Николая Старостина и его трех братьев-футболистов, арестованных в 1942 году, приговоренных к лагерям и впоследствии реабилитированных. Выясняя, с чего началось преследование футболистов, исследователи международного "Мемориала" получили доступ к материалам дела "Спартака", а также изучили дела еще 11 человек из окружения братьев Старостиных. Именно на их показаниях следователи еще в 1937 году пытались построить обвинение основателей общества в создании террористической группы, но добиться ареста братьев тогда не получилось.





ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ПОЕДУТ ПО УКАЗАМ

ОАО РЖД ОБНОВИЛО ДОЛГОСРОЧНУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ



ОАО РЖД выпустило новую версию долгосрочной программы развития (ДПР) до 2025 года на базе свежих майских указов президента РФ. В ней предусмотрен больший рост финансовых показателей компании: так, чистая прибыль должна увеличиться в 16 раз к итогам 2017 года, до 282,5 млрд руб. ОАО РЖД планирует амбициозное увеличение погрузки и грузооборота (за счет колоссальных объемов угля) и заметно улучшило прогноз по пассажирообороту, который в первой версии программы стагнировал, а по обновленным оценкам будет расти на 3% в год.





"МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ" СТАНЕТ КАЛУЖСКИМ

"РУССКИЙ ПРОДУКТ" ЗАКРЫВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО В СТОЛИЦЕ



Производитель "Московского картофеля" и каш "Геркулес" компания "Русский продукт" решила закрыть завод в Москве и может перенести выпуск всей продукции на свое второе предприятие под Калугой, чтобы сократить издержки. Московский комплекс площадью более 100 тыс. кв. м "Русский продукт" рассчитывает продать за 1,66 млрд руб., но эксперты сомневаются в реалистичности такой цены.





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"AK&M" от 21.06.2018