Повтор! Уровень безработицы в России в мае уменьшился до 4.7% с 4.9% в апреле

Количество безработных в России в мае по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 2.8% до 3.608 млн, в годовом исчислении - на 8.5%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



Уровень безработицы среди экономически активного населения (в соответствии с методологией Международной организации труда) в мае уменьшился до 4.7% с 4.9% в предыдущем месяце.



В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 0.7 млн безработных, в том числе 0.6 млн получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования данного показателя, составила 76.1 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.





"AK&M" от 20.06.2018