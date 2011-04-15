Объем рынка краудфандинга в 2017 году увеличился в 2 раза

Объем рынка краудфандинга в 2017 году составил 11.2 млрд руб., что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году (6.2 млрд руб.), и в 7.5 раза больше, чем в 2015 году (1.5 млрд руб.). Как говорится в сообщении ЦБ, такие данные Банк России получил в результате мониторинга рынка краудфандинга, который проводится совместно с площадками, добровольно предоставляющими отчетность регулятору.



Сумма заключенных сделок P2P (выдача займов физическому лицу физическим лицом) выросла практически в два раза по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 208.8 млн руб. Средняя сумма одного договора займа в 2017 году составила 8915 руб. Сохранилась тенденция к росту числа заемщиков (темп прироста - 129.1%), при этом на треть снизилось количество заимодавцев (34.9%).



P2B (выдача займов юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю физическим лицом) - один из самых крупных и наиболее динамично развивающихся сегментов на рынке краудфандинга - в 2017 году показал устойчивый рост по всем оцениваемым показателям. Его объем достиг 1.55 млрд руб., что на 216.3% больше, чем в 2016 году. Средняя сумма сделки в 2017 году составила практически 300 тыс. руб. на одного человека, средняя сумма займа - чуть более 900 тыс. руб. одному юридическому лицу. В свою очередь объем портфеля займов в данном сегменте составил 1.15 млрд руб. (что на 234% больше, чем в 2016 году). Доля просроченной задолженности в портфеле займов P2B снизилась на 0.9 п.п. по сравнению с 2016 годом (с 8.7 до 7.8%).



Резкий скачок произошел в объемах сегмента B2B (выдача займов юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), что было обусловлено присоединением к добровольной отчетности новой компании, сразу занявшей место самого крупного игрока на рынке B2B (с долей в 83.4% совокупного портфеля займов). Таким образом, объем данного сегмента за 2017 год с учетом показателей крупнейшей площадки составил 9.3 млрд руб., что на 81.5% больше, чем в 2016 году. В общей сложности в 2017 году было заключено 9442 B2B-договора.



В сегменте краудинвестинга (привлечение финансирования юридическим лицом в обмен на долю в уставном капитале, конвертируемые займы и т.д.), где инвесторами выступили в основном физические лица, произошло снижение объемов - до 153.2 млн руб., что на 168.4 млн руб. (52.4%) меньше, чем в 2016 году. Всего в 2017 году при помощи краудинвестинговых площадок были привлечены инвестиции в 19 компаний. Средняя сумма, направленная на финансирование одного проекта, составила 8.1 млн руб.



Краудфандинговый сектор Rewards (привлечение финансирования в проекты в обмен на нефинансовое вознаграждение) в 2017 году оставался традиционно стабильным. Было профинансировано 2.5 тыс. проектов, на реализацию которых привлечено почти 163 млн руб.. Средняя сумма, привлеченная на осуществление одного проекта, составила 53036 руб., а одного успешного проекта - 66485 руб.



"AK&M" от 21.06.2018