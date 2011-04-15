Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/06/2018
10:40

Внешний фон на начало торгового дня умеренно негативный

Внешний фон на начало торгового дня умеренно негативный. В США день вчера закончился разнонаправленным изменением основных индексов, в Азии с утра продажи продолжаются, но сравнительно небольшие. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Эскалация торговых войн продолжает довлеть над рынками акций: ЕС и Россия вчера также ответили введением пошлин со своей стороны. Правда, в этих случаях цена вопроса меньше, чем в отношениях США и Китая, но главное в другом - старт войны пошлин как возможное начало эпохи протекционизма - очень плохой предвестник для мировой торговли и вызывает воспоминания о механизме запуска Великой депрессии.

Конечно, сейчас монетарная сфера выглядит существенно иначе, но и кризисные процессы могут найти другие ходы. Глобальные долговые рынки в умеренном негативе, при этом медленно растёт доходность UST-10, достигшая уже 2.93%.

Драгметаллы продолжают снижаться, в платине практически рекордно низкие уровни. Промышленные металлы в минусе, продовольствие в смешанной динамике.


"AK&M" от 21.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100