Внешний фон на начало торгового дня умеренно негативный. В США день вчера закончился разнонаправленным изменением основных индексов, в Азии с утра продажи продолжаются, но сравнительно небольшие. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



Эскалация торговых войн продолжает довлеть над рынками акций: ЕС и Россия вчера также ответили введением пошлин со своей стороны. Правда, в этих случаях цена вопроса меньше, чем в отношениях США и Китая, но главное в другом - старт войны пошлин как возможное начало эпохи протекционизма - очень плохой предвестник для мировой торговли и вызывает воспоминания о механизме запуска Великой депрессии.



Конечно, сейчас монетарная сфера выглядит существенно иначе, но и кризисные процессы могут найти другие ходы. Глобальные долговые рынки в умеренном негативе, при этом медленно растёт доходность UST-10, достигшая уже 2.93%.



Драгметаллы продолжают снижаться, в платине практически рекордно низкие уровни. Промышленные металлы в минусе, продовольствие в смешанной динамике.





"AK&M" от 21.06.2018