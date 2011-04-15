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21/06/2018
10:22

Ралли доллара на глобальных рынках застопорилось

Вчера ралли доллара на глобальных рынках застопорилось, что стало поводом для укрепления как курса рубля (USD/RUB 63.7, 0.3%), так и суверенного госдолга (доходности сдвинулись от -7 бп до -14 бп вдоль кривой). Настроения не испортили ни сообщения о готовности Китая к новым мерам в торговом противостоянии с США, ни крайне плачевные итоги первичного аукциона ОФЗ (размещены бумаги на 7.2 млрд руб. из заявленных 10 млрд руб.). Об этом говорится в обзоре Росбанка.

Цены на нефть продолжают осциллировать вокруг отметки в $75/барр. (Brent) в ожидании встречи ОПЕК+. Оптимистичные заявления представителей Ирана о шансах достичь соглашения по итогам встречи могут свидетельствовать о том, что организация не будет принимать резких решений, способных дестабилизировать обстановку на рынке.

По данным Банка России, в мае объем долларовой ликвидности в распоряжении российских банков возобновил снижение. Рассчитываемый аналитиками индикатор, включающий остатки на ностро-счетах в банках-нерезидентах, краткосрочные кредиты банкам-нерезидентам и не находящиеся в залоге валютные облигации, снизился на $4.9 млрд до $81.4 млрд, зарегистрировав минимальный уровень за последние годы.

Таким образом, даже притокам валютной выручки со стороны высоких цен на нефть пока не удается перекрыть совокупный эффект от операций Минфина и во многом закрытых внешних рынков капитала. Как следствие, до появления альтернативных регулярных источников долларовой ликвидности (например, со стороны ЦБ и того же Минфина) рублевый базис продолжит находиться под периодическим давлением в сторону расширения (1 год -122 бп).


"AK&M" от 21.06.2018
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