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21/06/2018
11:31

Нефтяные цены снижаются в преддверии заседания ОПЕК

Нефтяные цены снижаются в преддверии заседания ОПЕК и решения членов ОПЕК+ по вопросу трансформации сделки. Накануне локальную поддержку нефтяным ценам оказала еженедельная статистика от Минэнерго США, которая отразила большее, чем ожидалось сокращение запасов нефти. Об этом говорится в обзоре Nordea.

По данным ведомства коммерческие запасы нефти за отчетную неделю снизились на 5.9 mb, тогда как статистика Американского института нефти, выходившая днем ранее, указывала на снижение на 3 mb, а опрос аналитиков - снижение на 2.1 mb. Однако участники рынка не уделили большого внимания статистике и предпочли сохранить выжидательную позицию в преддверии основных событий текущей недели - заседание ОПЕК (22/06) и ОПЕК+ (23/06). На текущий момент на рассмотрении сторон соглашения ОПЕК+ находится два основных варианта изменения параметров сделки: 1) увеличение добычи на 1.5 mbd; 2) увеличение добычи на 0.6-0.8 mbd.

Ранее против первого варианта резко негативно выступили Иран, Ирак и Венесуэла, и грозили наложить вето на данное предложение. Однако последовавшая после этого серия консультаций на министерском уровне, привела к формированию еще одного предложения, которое предполагает более мягкие условиях выхода из сделки.

Таким образом, на сегодняшний день второй вариант (увеличение добычи на 0.6-0.8 mbd) выглядит наиболее компромиссным и возможным к принятию. Отчасти это подтверждается изменившейся риторикой иранской стороны и комментариями представителей Саудовской Аравии. В случае принятия ОПЕК+ более мягкого решения о дальнейшей судьбе сделки, рынок может позитивно отреагировать на итоги встречи, что поддержит нефтяные котировки в среднесрочной перспективе на уровне $70-75/bbl.


"AK&M" от 21.06.2018
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