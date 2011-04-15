Объем транзакций в барах и ресторанах во время ЧМ-2018 удвоился, ВТБ

Проведённые банком ВТБ исследования транзакционной активности посетителей баров и ресторанов Москвы показали, что объём операций в первую неделю проведения чемпионата мира по футболу только на Никольской улице достиг 25 млн руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Это в два раза больше показателя, зафиксированного двумя неделями ранее.



В ходе исследования ВТБ анализировал транзакционную активность клиентов в местах общественного питания, где установлены POS-терминалы банка.



Согласно полученным данным, с 14 по 19 июня общее число транзакций на Никольской улице в Москве превысило 13 тыс. Средний чек составил почти 2 тыс. руб. Для сравнения, в ходе первой недели июня клиенты совершили всего около 7 тыс. операций на 13 млн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 21.06.2018