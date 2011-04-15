Сбербанк обновил программу лояльности "Спасибо от Сбербанка"

Сбербанк запускает обновлённую программы лояльности "Спасибо от Сбербанка". Об этом говорится в сообщении банка.



Основная цель перезапуска программы - дать её участникам возможность не только накапливать больше бонусов Спасибо, но и мотивировать клиентов переходить от наличного к безналичному расчету, пользоваться онлайн-банкингом и другими финансовыми инструментами банка. Новые условия вступят в силу 1 июля 2018 года.



В обновлённой программе применяются элементы геймификации, которые не только помогут участникам получать дополнительные привилегии в формате игровой механики, но и объяснят им новые правила "Спасибо от Сбербанка".



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.





"AK&M" от 21.06.2018