Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" в январе-мае вырос на 12.4% до 16.28 млн

Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Шереметьево" в январе-мае 2018 года составил 16.28 млн, что на 12.4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) увеличился на 16.4% до 7.603 млн, на международных (МВЛ) - на 9.1% до 8.677 млн.



За этот период аэропорт обеспечил выполнение 133.978 тыс. взлётно-посадочных операций (ВПО), превысив прошлогодний показатель на 14.1%.



Основной объём пассажиропотока обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", Nordwind Airlines, "Икар", Royal Flight, Air France и Air Astana.



Аэропорт "Шереметьево" в мае 2018 года обслужил 3.651 млн пассажиров, что на 11.5% больше прошлогоднего показателя. При этом количество пассажиров, обслуженных на МВЛ, увеличилось на 8.6% до 1.96 млн, на ВВЛ - на 15% до 1.691 млн.



В прошлом месяце в аэропорту было выполнено 29.576 ВПО, что на 15.12% больше аналогичного показателя 2017 года.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в январе-апреле 2018 года составил 12.629 млн, что на 12.7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.





"AK&M" от 21.06.2018