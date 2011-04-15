Мосгорсуд утвердил арест счетов Владморторгпорта в рамках дела группы "Сумма"

Мосгорсуд признал законным решение Тверского суда Москвы об аресте банковских счетов ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) в рамках уголовного дела в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".



В пресс-службе группы Fesco (в неё входит ВМТП) изданию заявили, что разочарованы решением суда и не видят оснований для ареста счетов.



"ВМТП... осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства и не причастен ни к каким правонарушениям, которые могут повлечь за собой подобные меры. Мы продолжим оспаривать решение суда в установленном законом порядке и рассчитываем на скорое урегулирование вопроса, так как арест счетов несёт в себе риски роста социальной напряжённости в Приморском крае, где ВМТП является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков", - подчеркнули в компании.



В Fesco отметили, что арест счетов оказывает давление на бизнес компании, негативно влияет на её репутацию, а также "может иметь существенный негативный эффект на уровень конкуренции на рынке стивидорных услуг Дальнего Востока".



"В настоящее время операционная деятельность ВМТП ведётся в рабочем режиме, подход флота, обработка судов и вагонов осуществляются в соответствии с расписанием, обязательства перед контрагентами и сотрудниками выполняются", - добавили в компании.



Напомним, братьев Магомедовых обвиняют в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества. Они были задержаны в конце марта, а в конце мая арестованы судом до 5 августа. По делу также проходит глава компании "Интэкс" Артур Максидов.



ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, ИНН 2504000204, входит в транспортную группу Fesco) специализируется на переработке насыпных, наливных, навалочных, лесных и генеральных грузов, включая контейнеры.



Чистая прибыль ВМТП за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 46.99% до 1.643 млрд руб. с 1.117 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 10.93% до 4.768 млрд руб. с 4.298 млрд руб., операционная прибыль - на 21.5% до 1.727 млрд руб. с 1.421 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 37.4% до 2.054 млрд руб. с 1.495 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ВМТП за 2017 год по РСБУ выросла на 94.81% до 4.391 млрд руб. с 2.254 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 31.87% до 8.431 млрд руб. с 6.394 млрд руб., прибыль от продаж - на 51.25% до 3.526 млрд руб. с 2.331 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 66.61% до 4.741 млрд руб. с 2.846 млрд руб.



"AK&M" от 21.06.2018