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21/06/2018
12:38

ESET открыла новый Android-троян HeroRat

ESET открыла новый Android-троян HeroRat, который управляет зараженными устройствами и крадет данные с помощью бота в Telegram. Об этом говорится в сообщении ESET.

HeroRat - RAT-троян (Remote Administration Tool) для удаленного управления скомпрометированными устройствами. Авторы предлагают его в аренду по модели Malware-as-a-Service (вредоносное ПО в качестве услуги). Доступны три комплектации (бронзовая, серебряная и золотая), которые различаются набором функций и ценой - $25, $50 и $100 соответственно. Исходный код вредоносной программы продается за 650 долларов. Предусмотрен видеоканал техподдержки.

HeroRat ищет жертв через неофициальные магазины Android-приложений, социальные сети и мессенджеры. Атакующие маскируют троян под приложения, обещающие биткоины в подарок, бесплатный мобильный интернет или накрутку подписчиков в соцсетях. В Google Play данной угрозы не обнаружено. Большинство заражений зафиксировано в Иране.

Когда пользователь установит и запустит вредоносное приложение, на экране появится всплывающее окно. В нем сообщается, что программа не может работать на устройстве и будет удалена. В ESET наблюдали образцы с сообщениями на английском и персидском языках (в зависимости от языковых настроек). После "удаления" иконка приложения исчезнет, а троян продолжит работу скрытно от пользователя.

Операторы HeroRat управляют зараженными устройствами через Telegram с помощью бота. Троян позволяет перехватывать и отправлять сообщения, красть контакты, совершать вызовы, записывать аудио, делать скриншоты, определять местоположение устройства и менять настройки. Для управления функциями предусмотрены интерактивные кнопки в интерфейсе Telegram-бота - пользователь получает набор инструментов в соответствии с выбранной комплектацией.

Передача команд и кража данных с зараженных устройств реализована в рамках протокола Telegram - эта мера позволяет противодействовать обнаружению трояна.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 21.06.2018
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