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21/06/2018
13:07

Walt Disney повысила предложение за 21st Century Fox до $71.3 млрд

Американская медиакорпорация Walt Disney 20 июня повысила предложение за корпорацию 21st Century Fox (21CF), принадлежащую известному медиамагнату Руперту Мердоку, до $71.3 млрд. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Тем самым Walt Disney ответила на конкурирующее предложение другой компании, претендующей на 21st Century Fox, - телекоммуникационного оператора Comcast, на прошлой неделе предложившего за него $65 млрд (на 19% больше прошлого предложения Walt Disney).

Comcast собирался заплатить всю сумму наличными, тогда как предложение Walt Disney предусматривает выплату половины суммы наличными, а половины - акциями.

Напомним, что впервые Walt Disney выразила желание приобрести 21st Century Fox ещё в декабре прошлого года. Впоследствии о намерении приобрести эту компанию заявил и Comcast. На прошлой неделе, после того как американский суд одобрил сходное слияние двух других медиакорпораций, AT&T и Time Warner, Comcast сделал официальное предложение 21CF.

Акции 21st Century Fox после подачи новой заявки со стороны Walt Disney выросли на 6%.

Холдинг Twenty-First Century Fox, Inc. принадлежит Руперту Мердоку. Его медиаактивы включают в себя кинокомпанию, телекомпанию, кабельные сети, их международные подразделения и связанные активы, в том числе 39% акций европейского оператора Sky Plc.




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