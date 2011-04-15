Дефлятор заправили бензином, Ромир

Исследовательский холдинг "Ромир" разработал методику расчёта статистического индекса - дефлятора, отражающего реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определённый период. Основой для расчёта являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.



Так, по итогам мая размер личной инфляции россиян составил 0.5% при официальной инфляции от Росстата в 0.4%. То есть после трёхмесячного снижения дефлятор опять пошёл в рост. Таким образом, накопленное с начала года значение дефлятора поднялось до отметки в 1.8% при уровне официальной инфляции за пять месяцев в 1.6%.



"Объяснение такого поведения дефлятора оказалось очевидным. Несмотря на явную экономию на привычных товарах (-1.4% относительно апреля), в мае россиянам пришлось платить за бензин на 6% больше, чем месяцем ранее", - подчёркивается в сообщении исследовательского холдинга.



Несмотря на сокращение общих повседневных расходов в мае на фоне снизившегося среднего чека, глобально сэкономить россиянам не удалось. Личная инфляция, выраженная через Дефлятор, после трёхмесячного снижения опять пошла вверх. Так, по итогам месяца размер личной инфляции россиян составил 0.5% при официальной инфляции от Росстата в 0.4%.



Таким образом, накопленное с начала года значение дефлятора поднялось до отметки в 1.8%. Уровень же официальной инфляции с начала года достиг показателя в 1.6%. То есть разрыв между значениями дефлятора и инфляции опять начал увеличиваться после постепенного сближения в последние три месяца за счёт отрицательных значений индекса личной инфляции.



С чем связан столь резкий рост дефлятора в мае? Режим экономии, которого россияне придерживаются уже который месяц, продолжает давать свои плоды. В мае покупатели платили за привычный набор повседневных товаров на 1.4% меньше, чем в апреле. Такой уровень экономии превзошёл даже рекорд февраля, когда россияне намеренно сокращали свои расходы после январского скачка цен, подчеркивает Ромир.



При этом на рост цен на бензин потребители повлиять не могут. За топливо в мае россиянам пришлось платить в среднем на 6% больше, чем месяцем ранее, что и привело к росту личной инфляции. После майского скачка цен предприняты различные меры по сдерживанию. Однако полностью компенсировать повышение вряд ли получится.



Это означает, что в попытках дальнейшей экономии россиянам придётся исходить только из вариативности цен на привычные товары. Они смогут по-прежнему посещать различные торговые точки в поисках товаров по наиболее привлекательным ценам. На других же статьях обязательных расходов сэкономить вряд ли удастся. К неподконтрольным потребителю ценам на бензин вскоре добавится повышение услуг ЖКХ. Таким образом, стоит ожидать стабильного роста дефлятора, считает Ромир.



AK&M Антикризис