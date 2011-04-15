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21/06/2018
13:09

Китайская Xiaomi планирует привлечь до $6.1 млрд в ходе IPO в Гонконге

Китайский производитель смартфонов Xiaomi планирует привлечь до $6.1 млрд за счёт первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Гонконга. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Этот листинг может стать одним из крупнейших в мире за последние годы, отмечается в сообщении.

В ходе IPO, который Xiaomi проведёт уже на этой неделе, компания рассчитывает продать около 2.18 млрд акций по цене от 17 до 22 гонконгских доллара ($2.17-$2.8) за каждую, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

Они также рассказали, что Xiaomi планирует привлечь восемь ключевых инвесторов, включая американского производителя микросхем Qualcomm Inc, китайского оператора экспресс-доставки SF Holding Co Ltd, местного провайдера телекоммуникационных услуг China Mobile Ltd и государственный конгломерат China Merchants Group Ltd.

Ожидается, что эти инвесторы приобретут около 15% акций, которые будут предложены в рамках IPO. Книга заявок на приобретение акций Xiaomi открывается сегодня, 21 июня. Совместными букраннерами размещения выступают CLSA, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Xiaomi отказалась от комментариев. Qualcomm, SF Holding, China Mobile и China Merchants Group пока не ответили на запросы агентства.

Xiaomi - четвёртый по объёму поставок производитель смартфонов и другой электроники. Выручка от продаж Xiaomi в 2017 увеличилась на две трети, достигнув 114.6 млрд юаней. Показатель скорректированной чистой прибыли почти утроился, составив 5.4 млрд юаней.




"AK&M" от 21.06.2018
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