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21/06/2018
13:12

Mubadala Petroleum приобрела у Eni 10% в проекте по разработке месторождения Zohr

Итальянская Eni S.p.A. закрыла сделку по продаже компании Mubadala Petroleum (ОАЭ) 10% в проекте "Шорук" (Shorouk), в рамках которого ведётся разработка газового месторождения Zohr на шельфе Египта. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Eni.

"Eni завершила продажу Mubadala Petroleum, 100-процентной дочерней компании Mubadala Investment Company, 10% в концессии Shorouk", - сообщили в Eni. После завершения сделки у Eni осталось 50% в проекте, у "Роснефти" - 30%, а BP и Mubadala владеют по 10%.

Итальянская компания отмечает, что проект в настоящее время находится на этапе увеличения добычи до уровня в 2 млрд кубических футов в сутки к концу 2018 года и 2.7 млрд кубических футов в сутки к концу 2019 года. Текущий уровень добычи на проекте составляет 1.1 млрд кубических футов в сутки.

Напомним, в октябре 2017 года Роснефть закрыла сделку по приобретению у итальянской Eni S.p.A 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr - крупнейшего газового месторождения в Средиземном море. Его геологические запасы оцениваются в 850 млрд куб. м. Месторождение было открыто в 2015 году.

Eni S.p.A. - глобальный энергетический концерн, представленный в нефтяном и газовом секторах, производстве и продаже электроэнергии, нефтехимии, сервисном и инженерном обслуживании нефтяных месторождений. Eni - основной партнёр Газпрома по газопроводу "Голубой поток".




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