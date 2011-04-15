Итальянская Eni продаст бизнес по добыче газа в Хорватии

Итальянская нефтегазовая компания Eni S.p.A. подписала соглашение о продаже хорватской INA-Industrija Nafte 100% своей компании по добыче газа Eni Croatia. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Eni.



Сделка будет завершена после утверждения регулирующими органами.



Таким образом, Eni выходит из бизнеса в сфере добычи в Хорватии, где она присутствовала с 1996 года в партнёрстве с INA-Industrija Nafte.



Eni Croatia находится в Хорватии и в настоящее время добывает около 2.5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В дальнейшем поставка природного газа из Хорватии на итальянский рынок будет обеспечена коммерческим соглашением между INA и Eni.



Eni S.p.A. - глобальный энергетический концерн, представленный в нефтяном и газовом секторах, производстве и продаже электроэнергии, нефтехимии, сервисном и инженерном обслуживании нефтяных месторождений. Eni - основной партнёр Газпрома по газопроводу "Голубой поток".







"AK&M" от 21.06.2018