Корпорация Cisco покупает July Systems

Корпорация Cisco 19 июня объявила о поглощении компании July Systems. Как сообщает издание TАdviser, сделку предполагается закрыть в I квартале 2019 финансового года.



Сумма и другие детали покупки не раскрываются. Отмечается лишь, что после завершения сделки команда July Systems войдёт в состав подразделения Cisco Enterprise Networking Group, которое возглавляет старший вице-президент и генеральный менеджер корпорации Скотт Хэррелл.



Разработанная July Systems платформа отслеживает данные о Wi-Fi-подключении мобильных устройств внутри крупных торговых пространств - аэропортов, гостиниц и торговых центров. Анализ этой информации позволяет владельцам заведений судить о поведении посетителей. Доступ к сервису осуществляется через облачное приложение и предоставляется по платной подписке.



В Cisco отметили, что на протяжении нескольких лет привлекали July Systems в качестве OEM-парнера в рамках платформы Cisco Connected Mobile Experiences (CMX), предназначенной для определения местоположения и анализа поведения пользователей Wi-Fi в реальном времени.



Вхождение стартапа в состав корпорации будет способствовать дальнейшему развитию локационных сервисов Cisco. Продолжая свою трансформацию из производителя сетевого оборудования в поставщика ПО и услуг, Cisco планирует воспользоваться разработками July Systems для создания унифицированного решения для своих партнеров и клиентов, с помощью которого они смогут предлагать разнообразные сервисы, основанные на понимании местоположения.



July Systems - американский разработчик облачной программной платформы для отслеживания местоположения пользователей внутри зданий. Основанный в 2001 году, стартап привлек почти $60 млрд от различных инвесторов, включая Sequoia Capital, Intel Capital, CRV и Motorola Solutions. Штаб-квартира July Systems расположена в городе Берлингейм (штат Калифорния, США). Также имеется представительство в Индии.

























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