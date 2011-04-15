А.Миллер и посол Германии рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере

В Москве 20 июня 2018 года состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Чрезвычайного и полномочного посла Германии в России Рюдигера фон Фрича. Об этом говорится в сообщении компании.



Стороны обсудили ход и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. Были рассмотрены стратегические вопросы российско-германского взаимодействия по всей производственной цепочке, включая освоение месторождений и развитие газотранспортных систем для поставок газа потребителям Европы.



На встрече был отмечен продолжающийся рост экспорта российского газа в Германию. По предварительным данным с 1 января по 19 июня 2018 года Газпром поставил в республику 28.2 млрд куб. м газа, на 13.1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Особое внимание стороны уделили проекту "Северный поток — 2", направленному на повышение энергетической безопасности Европы. Алексей Миллер проинформировал Рюдигера фон Фрича о получении полного комплекта разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Начаты подготовительные работы в Германии и Финляндии.



Германия — крупнейший зарубежный потребитель российского газа. В 2017 году "Газпром" поставил в Германию рекордный объем газа — 53.4 млрд куб. м. Это на 7.2% или на 3.6 млрд куб. м превышает предыдущий рекордный для республики показатель, установленный в 2016 году (49.8 млрд куб. м).



"Северный поток — 2" — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 21.06.2018