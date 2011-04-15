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21/06/2018
14:06

Госдума приняла поправки в федеральный бюджет

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В частности, средства предполагается перераспределить на социально-экономические проекты, поддержку АПК, доработку самолета Ил-114 и увеличение резервов на реализацию решений президента РФ и Правительства.

Так, планируется направить 5 млрд руб. на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов, что позволит обновить парк машин в регионах.

Для реализации программ помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, предложено выделить из бюджета 731 млн руб.

Кроме того, 2 млрд руб. будет направлено на господдержку сельского хозяйства в виде субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, 5 млрд руб. - на дополнительную капитализацию Россельхозбанка, чтобы он имел возможность выдавать больше сумм кредитов сельхозтоваропроизводителям.

Помимо этого, часть средств планируется перенаправить на поддержку промышленности и науки. Так, на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114 предполагается дополнительно выделить 2.2 млрд руб., на научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса - 80.5 млн руб..

Поправками планируется выделить бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в Геленджике 2 млрд руб. межбюджетных трансфертов.

Предусматривается также увеличение объема резерва на реализацию решений Президента РФ и Правительства РФ с 16.6 млрд руб. до 17.7 млрд руб.


"AK&M" от 21.06.2018
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