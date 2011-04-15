Роснефть и Красноярский край заключили соглашение о сотрудничестве

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и врио губернатора Красноярского края Александр Усс 21 июня 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении компании.



Документ подписан в рамках визита Игоря Сечина в Красноярск, где 21 июня состоялось годовое общее собрание акционеров компании.



Соглашение определяет основные направления сотрудничества в области реализации промышленных, финансовых и социальных программ, а также предусматривает создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для осуществления компанией хозяйственной деятельности на территории Красноярского края. Документ подписан в развитие договоренностей о сотрудничестве между Красноярским краем и ПАО "НК "Роснефть", подписанных сторонами в июне 2015 года.



Стороны договорились оказывать содействие комплексному социально-экономическому развитию Красноярского края и реализации стратегически значимых проектов НК "Роснефть". В частности, речь идет о планах по модернизации Ачинского нефтеперерабатывающего завода, проекте развития Ванкорской группы месторождений, освоении Юрубчено-Тохомского и разработке Куюмбинского месторождений, поиске, разведке и разработке залежей углеводородов на территории Енисейско-Хатангского региона и северо-западной оконечности Западной Сибири.



Документ также предполагает совместные действия сторон, направленные на стимулирование инвестиционной привлекательности и эффективности разработки участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемых углеводородов.



Соглашение предусматривает сотрудничество в инновационной и образовательной сферах, в области развития промышленного и научного потенциала Красноярского края путем привлечения организаций региона к выполнению работ и оказанию услуг в ходе реализации инвестиционных проектов компании, а также в части реализации совместных проектов.



В Красноярском крае НК "Роснефть" осуществляет деятельность по всем основным направлениям, включая разведку и добычу углеводородного сырья, нефтепереработку, а также реализацию нефтепродуктов.



На территории региона зарегистрировано 17 Обществ Группы, в том числе АО "Ванкорнефть" и АО "АНПЗ ВНК".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 21.06.2018