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21/06/2018
16:27

Банк России предлагает обсудить варианты регулирования листинга облигаций

Банк России опубликовал доклад для общественного обсуждения, определяющий возможные подходы к регулированию листинга облигаций, в том числе включения облигаций в котировальные списки, свидетельствует сообщение ЦБ.

С учётом различных возможных моделей регулирования листинга облигаций регулятор предложил экспертному сообществу обсудить целесообразность сохранения, объединения или же отказа от использования котировальных списков для облигаций.

Кроме того, участников рынка попросили высказать своё мнение, возможно ли снизить уровень нормативного регулирования допуска облигаций к организованным торгам, а также делегирования биржам полномочий по установлению требований к допуску облигаций к торгам и включению их в котировальные списки.

Принимая во внимание развитие национальной рейтинговой индустрии, авторы доклада также предложили обсудить возможность ликвидировать критерии безубыточности для включения облигаций в котировальные списки.





"AK&M" от 21.06.2018
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